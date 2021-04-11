المشهد اليمني الأول

ربما تصادفون أثناء رفع لبنة أو صخرة أو خشبة تحت أرضية مبللة، هذه المخلوقات الصغيرة حينها تسأل نفسك لماذا خلق الله سبحانه هذه الكائنات الغريبة و ما دورها يا ترى في الطبيعة.

هذه الكائنات تسمى: oniscidae، أو “woodlice” و هي القشريات الوحيدة التي تعيش على اليابسة، ووظيفتها هي

إزالة المعادن الثقيلة التي تضر الإنسان من التربة مثل الزئبق و الكادميوم و الرصاص من الأرض، و هي ضارة للغاية للإنسان.

وهذه المخلوقات تساعد في تنظيف التربة وطبقات المياه الجوفية و نؤكد مرة أخرى حكمة رب العالمين في خلقه، فكل شيء خلقه بقدر و لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا.