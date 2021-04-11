المشهد اليمني الأول

كشف الفلكي اليمني محمد عياش عن موعد شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن يوم الإثنين 12/إبريل هو اليوم الـ29 والأخير من شهر شعبان، والثلاثاء 13/إبريل أول أيام شهر رمضان المُبارك 1442هـ.

وقال الفلكي عياش: الإثنين 12/إبريل هو اليوم الـ29 والأخير من شهر شعبان، والثلاثاء 13/إبريل أول أيام شهر رمضان المُبارك 1442هـ، وذلك في مُعظم الدول العربيةِ والإسلاميه، وعِدة الشهر فلكياً30 يوماً إن شاءالله.

وقد أشار الفلكي عياش سابقا أن شهر رجب 30 يوما بينما شهر شعبان 29 يوما.

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