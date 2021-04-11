المشهد اليمني الأول

أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عده دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية واليمن وسوريا وفلسطين.

وأعلن الفلكي اليمني محمد عايش أمس الأحد أن الإثنين 12/إبريل هو اليوم الـ29 والأخير من شهر شعبان، والثلاثاء 13/إبريل أول أيام شهر رمـضان المُبارك 1442هـ، وذلك في مُعظم الدول العربيةِ والإسلاميه، وعِدة الشهر فلكياً 30 يوماً إن شاء الله.

وأعلنت السعودية رسميا، تعذر رؤية هلال غرة شهر رمـضان المبارك في مرصدي تمير وحوطة سدير. وبذلك غدا الاثنين المتمم لشعبان والثلاثاء أول أيام شهر الصيام.

وأكد رئيس جمعية الفلك السورية أن أول أيام شهر رمضان المبارك يحل فلكيا الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م.

وفي فلسطين، أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى د.محمد حسين، اليوم السبت، بأن تحرّي هلال شهر رمضان المبارك، سيكون مساء يوم الاثنين المقبل. الجاري.

وكان أفادت مصادر فلكية في سلطنة عمان أن رمضـان 2021 سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني رسميا تعذر رؤية الهلال، وغدا الاثنين المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.