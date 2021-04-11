المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر مطلعة في مأرب، الأحد، نص مبادرة المبعوث السويدي بشأن المدينة. يأتي ذلك في اعقاب زيارة للمبعوث بيتر سمنبي التقى خلالها محافظ الاصلاح المرتزق سلطان العرادة وزار مخيمات النازحين.

وقالت المصادر إن المبادرة نصت على ضمان وصول المساعدات إلى كل مخيمات النازحين في مـأرب وضواحيها بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء وفتح الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب بطول 17 كيلو مترا بهدف تسهيل مرور المواطنين إلى جانب اعادة ربط كهرباء مأرب الغازية بالمناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء وتغذيتها بـ360 ميجاوات من الطاقة.

وتتضمن المبادرة وقف اطلاق النار في مختلف الجبهات، يليها ضم المدينة إلى اتفاق السويد في الحديدة عبر توسيع نطاق مهام البعثة الأممية لمراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة لتشمل حزام مـأرب.

وكانت وسائل اعلام تابعة لحكومة المرتزقة افادت بان العرادة رفض توريد عائدات المحافظة النفطية إلى مؤسسات الدولة في صنعاء، واصر على أن تتولى سلطته ادارة تلك المؤسسات ما قد يفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل حساب مشترك للمحافظة على غرر حساب ميناء الحديدة، وفق المصادر.