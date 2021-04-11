المشهد اليمني الأول

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، ان شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الاحد.

وقال كمالوندي ان مجمع الشهيد احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الاحد، مؤكدا على عدم وقوع اصابات بشرية او تلوث اشعاعي نتيجة للحادث. واضاف كمالوندي ان التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب المؤدية الى الحادث.

واعترف كيان العدو الإسرائيلي عبر إذاعة العدو الإسرائيلي نقلا عن مصادر مخابراتية أن جهاز الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وتوعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قائلاً: نحتفظ بحق الرد على هذه العملية ومنفذيها ومن يقف خلفها. كما أضاف ً أن ما جرى في نطنز عمل إرهابي نووي وعلى الوكالة الدولية مواجهة هذه الإجراءات.