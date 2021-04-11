المشهد اليمني الأول

أعلنت دار الإفتاء اليمنية موعد شهر رمضان المبارك، وقالت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

وأضافت أن غداً الإثنين المتمم لشهر شعبان.

مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب