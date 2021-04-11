الرئيسية أخبار وتقارير عاجل.. دار الإفتاء اليمنية تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك موعد شهر رمضان المبارك بتأكيد عدة دول عربية بينها اليمن والسعودية أخبار وتقاريرمميزة عاجل.. دار الإفتاء اليمنية تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك 11 أبريل، 2021 47 المشهد اليمني الأولأعلنت دار الإفتاء اليمنية موعد شهر رمضان المبارك، وقالت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك وأضافت أن غداً الإثنين المتمم لشهر شعبان. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يعزي في وفاة العلامة الكبير سهل بن عقيل مفتي محافظة تعز عاجل.. دار الإفتاء اليمنية تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك الرئيس المشاط يوجه خطاباً للشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تسجيل الدخول مرحبا! تسجيل الدخول إلى حسابك اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ احصل على المساعدة استعادة كلمة السر استعادة كلمة المرور البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إرساله بالبريد الالكتروني كلمة سر لك. المقالات المميزة سماء المملكة أصبحت متاحة.. سلاح الجو اليمني المسير يصوب على قلب... 11 أبريل، 2021 ضربة جديدة تتلقاها السعودية بعد اعلان سلاح الجو اليمني المسير استهدافه مرابض الطائرات في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط جنوبي السعودية. لم... مغردون سعوديون.. انفجارات تهز جيزان اثر استهداف باليستي 11 أبريل، 2021 عاجل.. دار الإفتاء اليمنية تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك 11 أبريل، 2021 استهداف منشأة نطنز الإيرانية وكيان العدو الإسرائيلي يعترف وإيران تتوعد بالرد 11 أبريل، 2021 لتجنب معارك مأرب.. كشف مبادرة المبعوث السويدي بخصوص إيقاف اقتحام مأرب 11 أبريل، 2021