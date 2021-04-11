المشهد اليمني الأول

تعرض مدير عام مديرية صيرة ابراهيم منيعم لعملية نهب مسلحة في الطريق العام صباح الاحد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين ملثمين اعترضوا مدير المديرية عند الساعة الثامنة صباح الأحد وأجبروه النزول من سيارته وقاموا بنهب بسيارته وسلاحه الشخصي. وقال شهود عيان ان العملية نفذها ثلاثها مسلحين حيث قاموا بنهب سيارة منيعم وسلاحه عند منزله وامام المواطنين والمارة.

وتسود مدينة عدن التي تسيطر عليها مليشيا الاحتلال الاماراتي حالة من الانفلات وسط سخط شعبي عارم لانعدام الامن وانتشار حالات الاختطاف والسرقة والاغتيالات والقتل خارج القانون.