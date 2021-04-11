نظم فرع الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع مكتب الإرشاد والحج والعمرة بمحافظة ذمار اليوم لقاءاً موسعا للعلماء والخطباء وأئمة المساجد والمرشدين بالمديريات تدشينا لخطة العمل الإرشادي والبرنامج الرمضاني للعام 1442هـ.

وفي اللقاء، أشار المحافظ محمد ناصر البخيتي إلى أهمية شهر رمضان كمحطة إيمانية لتطهير النفوس والتقرب من الله بالعبادات التي يجب أن يلتزم بها المؤمن بشكل دائم.

ولفت إلى دور العلماء والخطباء والمرشدين وأئمة المساجد في تعزيز الوعي المجتمعي في مختلف القضايا وفي المقدمة مخططات العدوان، وحث المواطنين على التعاون مع حملة النظافة والاهتمام بها بصورة مستمرة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ برنامج عمل في جميع المساجد.

وأكد خلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي، أن رمضان شهر الانتصارات والعمل والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن، داعيا الجميع للالتزام بمواعيد الأذان والاهتمام بالفقراء وأسر الشهداء والمرابطين والحفاظ على الخدمات العامة ونظافة الأحياء والشوارع.

فيما أشار مدير فرع هيئة الأوقاف عبدالله الجرموزي إلى أن اللقاء يأتي لمناقشة تنفيذ خطة العمل الإرشادي وتوزيع التعاميم وتقاويم مواعيد الصلاة على العلماء والخطباء وأئمة المساجد.

من جانبه دعا مدير مكتب الإرشاد والحج والعمرة عبدالله اللاحجي الجميع إلى تفقد الفقراء والمحتاجين والاستفادة من شهر رمضان كمنطلق لرفد الجبهات وتزكية الأنفس بالابتعاد عن المعاصي والعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم .

حضر اللقاء نائب مدير فرع هيئة الأوقاف يحيى العمدي وعدد من مدراء الإدارات.