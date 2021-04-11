المشهد اليمني الأول

نظم فرع الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع مكتب الإرشاد والحج والعمرة بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسعا للعلماء والخطباء وأئمة المساجد والمرشدين بمديريات مركز المحافظة تدشينا لخطة العمل الإرشادي والبرنامج الرمضاني للعام 1442هـ.

وفي اللقاء أشار وكيل المحافظة علي عبدالله الكباري إلى أهمية شهر رمضان كمحطة إيمانية للتزود من التقوى وتقويم الإعوجاج وتهذيب النفوس والتقرب من الله عز وجل، وغسل القلوب من أدران السيئات وأوحال المعاصي.

ولفت إلى من فضائل شهر رمضان المبارك نزول القرآن، ووجوب الصيام، وتضاعف الحسنات وتغفر فيه الذنوب ويعتق الله عز وجل من يريد من النار، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر.

واكد الوكيل الكباري في اللقاء أن رمضان عاشت فيه الأمة انتصاراتها حيث أمر في رمضان بالجهاد ، وكانت فيه غزوة بدر الكبرى (يوم الفرقان) ، وفتح مكة (الفتح الأعظم )، كما وقعت فيه موقعة بلاط الشهداء ومعركة عين جالوت.

لافتا إلى دور العلماء والخطباء والمرشدين وأئمة المساجد في تعزيز الوعي المجتمعي في مختلف القضايا وفي المقدمة مخططات العدوان وأهدافه الخبيثة.

وحث المواطنين على التعاون مع حملة النظافة والإهتمام بها بصورة مستمرة والحفاظ على الخدمات العامة ونظافة الأحياء والشوارع .. داعيا مؤذني المساجد الإلتزام التام بمواعيد الأذان.

فيما أشارت كلمة فرع هيئة الأوقاف إلى أن اللقاء يأتي لمناقشة تنفيذ خطة العمل الإرشادي وتوزيع التعاميم وتقاويم مواعيد الصلاة على العلماء والخطباء وأئمة المساجد واحياء البرنامج الرمضاني والمجالس الرمضانية والإستماع الى محاضرات السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله.

من جانبه أكد مدير مكتب الإرشاد والحج والعمرة عبدالرحمن الورفي أن شهر رمضان المبارك مناسبة جليلة ومدرسة إيمانية عظيمة لإعلاء قيم الخير والتسامح والتكافل بين المسلمين، وبث روح المحبة والإخاء والتعاطف والتراحم والإمتثال لقيم الحق والخير والعدل والسمو بها عن أغراض الدنيا الزائلة.

فيما دعت كلمتا علماء المحافظة القاها نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ العلامة علي عضابي ووحدة العلماء والمتعلمين بالمحافظة القاها الشيخ العلامة السيد علي صومل الأهدل الجميع إلى تفقد الفقراء والمحتاجين والإستفادة من شهر رمضان كمنطلق لرفد الجبهات وتزكية الأنفس بالإبتعاد عن المعاصي والآثام والعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم.

وشددتا على ضرورة أن يتصف المؤمنون في رمضان وغير رمضان بسلامة الصدر من الغل والحقد والغرور وعدم التعالي على الناس، والشعور بالتقصير والمحاسبة المستمرة للنفس، والإطمئنان في العبادة.

حضر اللقاء مدراء مديرية الميناء عبدالله الهادي ومكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة حجه محمد عيشان ومكتب مدير هيئة الأوقاف بالمحافظة دغار محمد دغار وعدد من مدراء الإدارات.