المشهد اليمني الأول

دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء صباح اليوم، مشروع تحديث بيانات اللجان المجتمعية والفقراء والمساكين بجميع مديريات المحافظة للعام 2021م..

وفي التدشين بحضور رئيس هيئة الزكاة شمسان ابو نشطان ، ووكيل اول محافظة صنعاء حميد عاصم ومدير مكتب الزكاة بالمحافظة حميد الغولي، ومدراء المديريات وامناء الزكاة والمكلفين ومسؤولي التوعية القيت عدد من الكلمات..

حيث أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة أهمية المشروع في تحديث قاعدة بيانات اللجان المجتمعية والفقراء والمساكين باعتباره أكبر مشروع وطني، يجسد عظمة الإسلام في أداء فريضة الزكاة للوصول بالفقراء إلى الاكتفاء الذاتي من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي..

وحث اللجان المجتمعية على الاضطلاع بدورها في تصحيح قاعدة البيانات بكل أمانة، بما يعزز من التكافل المجتمعي..

ولفت إلى حرص هيئة الزكاة على الانتقال إلى الصرف اللا مركزي بعد عمليات التصحيح لبيانات اللجان والفقراء بالمحافظات لتتولى كل محافظة صرف الزكاة على فقرائها شهريا عبر مكاتب الزكاة..

بدوره أكد وكيل اول محافظة صنعاء حميد عاصم ، أهمية مساندة الجميع لهيئة الزكاة في إقامة فريضة الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه التي لا يقوم إلا عليها..

وبارك الوكيل عاصم جهود هيئة الزكاة في صرف الزكاة ضمن مصارفها الشرعية الثمانية..

مشيدا بدورها الكبير في التخفيف من معاناة المحتاجين والفقراء والمعسرين،كما اشاد بنجاحات الهيئة ومشاريعها المتعددة خلال الفترة القصيرة لانشائها..

حضر التدشين مدير شؤون الاحياء بالمحافظة أحمد راجح ،ومدير إدارة التأهيل والتوعية بمكتب الزكاة ابراهيم حميد الدين، وعدد من عقال الحارات.