المشهد اليمني الأول

أفاد مغردون سعوديون عن سماع دوي انفجارات في العمق السعودي جراء استهداف باليستي ومسيرات.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية عن إعتراض باليستي في سماء جيزان السعودية.

وزعمت وسائل إعلام تحالف العدوان إعتراض أربع طائرات مسيرة بإتجاه المملكة خلال اليوم الأحد، وحتى اللحظة.

وأوضحت مراكز رصد حركة الملاحة الجوية توقف وتأخير عدد من الرحلات الجوية، مايشير لخروج مطار جدة عن الخدمة، وتوقف الملاحة الجوية، السبب الذي أوقف الرحلات منه وإليه.

ولم تعلن القوات المسلحة اليمنية عن أي عملية حتى اللحظة، والتي تشير إلى عملية واسعة في العمق السعودي.

وكان قد أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع صباح اليوم الأحد عن تمكن سلاح الجو المسير من إستهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح بطائرتين قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة.