المشهد اليمني الأول

إستهجن المتحدث باسم المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي التصرف السعودي بمنع إدخال اليمنيين لسياراتهم من منفذ الربوعة، وفيما وصف هذا الإجراء بأنه وجه آخر من العدوان السعودي على اليمنيين قال إن الرياض باتت تشعر أن كل اليمنيين هم خصوم لها.

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية” أشار طلعت الشرجبي إلى أن ما يحدث في منفذ الوديعة هو وجه آخر من العدوان السعودي على اليمنيين، بكافة انتمائاتهم وتوجهاتهم.

وأضاف أن التصرف السعودي مع اليمنيين هناك إنما هو مؤشر على: هو حالة من الانهزام والفشل الكبير الذي وصلت إليه السلطات السعودية، حيث باتت تشعر أن كل اليمنيين هم خصوم وأن الانتصار على أي يمني وإن كان مجرد مغترب أو متنقل في الطرقات يعتبر تحقيق انتصار على اليمن.

ووصف هذا التصرف بأنه امتهان للكرامة اليمنية، وأوضح: هناك مواطنين يمنيين في السـعودية من أجل العمل، الذي يكون في ظروف اسعتبادية من خلال نظام الكفالة وغيره، حيث هؤلاء لا يمتلكون أي حقوق..س فكل مشاريعهم هي منسوبة للسعوديين، وهؤلاء ليست لهم إلا هذه فرصة الشهر تقريبا في العام الواحد، إذ يحاولون الوصول إلى اليمن لقضاء هذه الأيام مع ذويهم باعتبارهم مغتربين منذ أعوام.

وقال الشرجبي إن: “السلطات السعـودية في منفذ الربوعة تمارس الطباع السـعودية والنهج الذي تربوا عليه بقهر اليمني حيثما كان.. وهذه سادية سعودية تمارس على اليمنيين العزل.”

وفي جانب آخر من الحوار أشار إلى أن ما ينتاب السعودية الآن هي حالة رعب حقيقة، وشدد على أن التعذر بمنع السيارات من العبور هو أساسا للامتهان، مضيفا: هي تبحث عن أي “انتصار” بسبب ما تتلقاه من هزائم، حتى لو كان على هؤلاء البسطاء.

كما ولفت المتحدث باسم المجلس اليمني الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية أن التصرف السعودي هذا إنما يعد: محاولة لجعل هؤلاء سلاحا بيولوجيا.. فهي تعرض الآلاف من المسافرين إلى احتمالية كبيرة لإصابتهم بفايروس كورونا.