المشهد اليمني الأول

كشفت صحيفة فوربس أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سرق أفكار مشروعه ذا لاين من مشروع فني إيطالي يعود للعام 1969، بعنوان “النُصُب المستمر – Il Monumento Continuo” وهذا العمل هو فكرة كان الهدف منها في حينه “السخرية من الحضارة والعمران الذي يقتل الطبيعة”!!.

وقالت الصحيفة في تقريرها أنه عندما كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن خطط لتعبئة جزء من الصحراء العربية من البحر الأحمر إلى حدود الأردن بمدينة يبلغ طولها 100 ميل ويقطنها مليون نسمة، لم يكن “جيان بييرو فراسينيلي” مستمتعًا. بصفته العضو الأخير الباقي على قيد الحياة في “Superstudio”، وهي مجموعة معمارية إيطالية راديكالية نشطة في الستينيات،إذ رأى فراسينيلي أن مدينة ابن سلمان الخطية تمثل استيلاءً صارخاً على أعمال مجموعته المميزة.

مثل “ذا لاين” (كما يُعرف مشروع ابن سلمان)، تم اقتراح نصب Superstudio المستمر باعتباره هيكلًا ضخمًا شاملاً يقطع الجبال والوديان بمنطق ديكارتي وحشي. لكن الافتقار إلى الائتمان لم يكن هو ما أزعج فراسينيلي، ولا حقيقة أنه ربما لن يرى فلسًا واحدًا من ميزانية 500 مليار دولار. وقال لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة الشهر الماضي: “رؤية الواقع المرير لخيالك الذي يتم إنشاؤه ليس أفضل شيء يمكن أن تتمناه”.

وفقًا لـ Frassinelli ، فإن اقتراح عام 1969 بشأن النصب التذكاري المستمر Superstudio كان مقصودًا أن يكون مثيرًا للسخرية. على الرغم من وفاة المتعاونين مع فراسينيلي قبل أن يكشف ولي العهد ابن سلمان عن خططه لمشروع “ذا لاين” ، إلا أنهم ربما شاركوه غضبه.

بعد حل المجموعة في منتصف السبعينيات، قدم كل من أدولفو ناتاليني وكريستيانو تورالدو دي فرانسيا وروبرتو ماغريس عادةً أعمال Superstudio في العمارة الحكيمة كتعليق نقدي على الغطرسة المتفجرة لحداثة منتصف القرن والمجتمع الرأسمالي الذي دعمها. يتم تقديم الصور المركبة المغرية التي أنشأوها لتوضيح أفكارهم المستقبلية، والتي أصبحت صورًا قياسية في كتب التاريخ المعماري، بشكل عام على أنها هجاء متطور.

في مدارس الهندسة المعمارية، تمثل المجموعة الآن الرفض المبدئي للنصب التذكاري. تم تبجيل العمل من قبل المعماريين بدءاً من Rem Koolhaas إلى Zaha Hadid. وبغض النظر عن أسلوب ولي العهد ابن سلمان الطفيف ، يظل استوديو Superstudio قوة رئيسية في الهندسة المعمارية، ومن المرجح أن يتم تذكره بعد فترة طويلة من محو “ذا لاين” بفعل الرمال العربية.

ومع ذلك ، فإن الإنجاز الحقيقي للجماعة قد تم حجبه من خلال التحريف المستمر. تم الآن نسيان الزخم وراء المشاريع الشهيرة مثل Continuous Monument إلى حد كبير، مما قلل بشكل كبير من تأثيرها. يوفر المعرض الاستعادي الجديد الثري للغاية الذي نظمته CIVA، وكتالوج جذاب نشرته König ، سياقًا قيمًا من خلال عرض مئات العناصر من أرشيف Superstudio.

كان النصب المستمر نتيجة “نظرية الجهد الأدنى” لـ Superstudio. بعد أن حاولت وفشلت في انتزاع الحضارة من قبضة الرأسمالية بمفروشات منزلية مستوحاة من فن البوب ​، قررت المجموعة تصميم نظام من شأنه أن يلغي الحاجة إلى التصميم. لقد اتخذوا المكعب على أنه “الفعل الأول والأخير في تاريخ الأفكار المعمارية” وصمموا الفيلات على قمة الجبل وشاطئ البحر عن طريق تكديس المكعبات معًا في شبكات رتيبة حديثة. حتى الآن، ساخرة للغاية.

لكن فرصة المشاركة في ترينالي غراتس للفنون والعمارة عام 1969 أغرت المجموعة ببذل أقصى جهد لوضع نظريتها عن السهولة موضع التنفيذ. لقد جعلوا الشبكة ضخمة من حيث الحجم، وكرروا المكعب بلا كلل لتنتشر فوق مناظر طبيعية تتراوح من وسط مانهاتن إلى شلالات نياجرا. تم تقديم المدينة داخل الشبكة كبيئة معيشية مثالية لجميع الناس، وترياق مساواة للطبقات المتعددة في نيويورك.

ومن الجدير بالملاحظة أيضًا ، أن النصب التذكاري المستمر قد تم طرحه كحل للتدمير البشري للطبيعة، وهو هيكل احتواء هائل لأنواعنا من شأنه أن يمنع وصول الإنسان إلى النظم البيئية الهشة. فراسينيلي محق في أن النصب التذكاري المستمر لم يكن مقصودًا بجدية أن يكون مخططًا للبناء في المستقبل. ومع ذلك ، لم يكن الأمر ساخرًا تمامًا ، وبالتأكيد لا يمكن تأطيره بشكل قاطع على أنه ديستوبيا.

نشأت الشبكة بمحاولة جادة لمواجهة تجاوزات التصميم، ومن المفارقات أن الشبكة أصبحت تصميمًا خاصًا بها. وأدت الجهود الإضافية للتوسع فيها، والتي ولدت من اهتمام بيئي حقيقي مقترن بالمثالية الاقتصادية، إلى نوع من عدم الشمولية – أقل إثارة للجنّة من السجن – والتي كانت أيضًا كارثة بيئية فظيعة. من الواضح أن الصور المركبة عبثية، لكن فائضها السخيف لا يسخر من أي شيء على وجه الخصوص. ما تحتويه من نقد موجه ذاتيًا في المقام الأول.

على الرغم من كل الكاريزما التي تتمتع بها صور Superstudio ، كانت الممارسة الجماعية تتسم بالاستبطان على نحو غير عادي ، كما أن تأملهم الذاتي جعل الصور متباينة بشكل غير متوقع. في السنوات التي كانوا نشطين فيها كمجموعة ، غالبًا ما أشار أعضاء Superstudio إلى مشاريعهم على أنها “يوتوبيا سلبية”.

ينطبق هذا المصطلح على النصب التذكاري المستمر والسطح الفائق اللاحقة للمجموعة، وهو نسخة ثنائية الأبعاد من الشبكة التي كان من المفترض أن تزيل المواد المعمارية – وتزيل الأثر البيئي للبناء – عن طريق توزيع الطاقة والمعلومات بحرية أينما ذهب الناس. لم تكن هذه اليوتوبيا السلبية نفيًا ولا إدانات، بل كانت استكشافًا لعواقب النوايا الحسنة.

مثل الصورة السلبية، قدموا منظورًا بديلًا للمثل المألوفة، وسلطوا الضوء على الافتراضات غير المدروسة الكامنة في الظل. وبهذا المعنى، تم إنشاء النصب التذكاري المستمر للحاضر، في مواجهة غطرسة المدينة الفاضلة الصحراوية لولي العهد محمد بن سلمان من مستقبل ما بعد اليوتوبيا.