المشهد اليمني الأول

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، ان شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الاحد. واضاف كمالوندي ان التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب المؤدية الى الحادث.

واعترف كيان العدو الإسرائيلي عبر إذاعة العدو الإسرائيلي نقلا عن مصادر مخابراتية أن جهاز الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وتوعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المتسبب وراء ذلك قائلاً: نحتفظ بحق الرد على هذه العملية ومنفذيها ومن يقف خلفها.

موعد شهر رمضان

ولم يظهر هلال رمضان في سماء المملكة السعودية، غير أنه تم رؤية هلال بدر وذوالفقار الباليستية في العمق السعودي.

وقد أعلنت اليمن والعراق ولبنان وتونس ومصر والصومال وتركيا أن الثلاثاء بداية شهر رمضان المبارك، بينما دول أخرى تعذرت عن رؤية الهلال وأضافت أنها ستتحرى أيضا الهلال مساء يوم غدا الاثنين لتأكيد غرة رمضان، وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين والسودان.

باليستيات تغزو المملكة

وأعلنت وسائل إعلام سعودية عن تعرض أراضي المملكة للقصف المستمر بالباليستيات والمسيرات اليمنية.

وزعمت وسائل إعلام تحالف العدوان الرسمية “واس” إعتراض ست طائرات مسيرة بإتجاه المملكة خلال اليوم الأحد، وحتى اللحظة. إضافة الى إعتراض صاروخ باليستي في سماء جيزان السعودية.

وأوضحت مراكز رصد حركة الملاحة الجوية توقف وتأخير عدد من الرحلات الجوية، مايشير لخروج مطار جدة عن الخدمة، وتوقف الملاحة الجوية، السبب الذي أوقف الرحلات منه وإليه. كما أكدت مراكز رصد حركة الملاحة الجوية توقف الحركة الجوية في مطارات جيزان وجدة السعودية، وأن عدد من الطائرات عالقة في الأجواء.