المشهد اليمني الأول

ستطلق شركة Geely الصينية نموذجا جديدا من سيارات Vision X3 التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لسيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر الحديثة المتوسطة الحجم.

وستتميز السيارة الجديدة Vision X3 Pro عن مركبات VisionX3 الحالية بتصميم أكثر عصرية، فشبك غطاء المبرد الأمامي سيتزين بخطوط طولية مطلية بالكروم، وسيتغير تصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وكذلك تصميم المصابيح الخلفية، أما العجلات فستصبح أعرض قليلا وبمقاس 16 إنشا.

كما ستحصل السيارة المنتظرة على واجهة قيادة جديدة كليا أيضا، إذ سيتغير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف والمقاعد، وستحصل الواجهة على شاشة كبيرة تعمل باللمس تبرز من منتصفها نحو الأعلى. وستجهز هذه السيارة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد ودرجة حرارتها، فضلا عن أنظمة تكييف جديدة.

ومن المنتظر أن تطرح Vision X3 Pro بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر، تولد عزما يعادل 109 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات، اما أسعار نسخها فمن المفترض أن تبدأ من 8600 دولار فقط.