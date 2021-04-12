المشهد اليمني الأول

أعلنت القـوات المسلحة اليمنية عن عملية الـ30 من شعبان بـ17 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي دكت مصافي أرامكو وأهداف عسكرية حساسة في العمق السعودي.

وأعلن متحدث القـوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز عن عملية هجومية مشتركة للقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِ المسيرِ “عملية الثلاثين من شعبان”، رداً على تصعيدِ العدوانِ وحصارِه الظالمِ.

وأشار إلى أن العملية تمت “بسبعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً وصاروخا باليستيا” استهدفت عمقَ العدوِّ السعوديِّ.

وأوضح البيان استهداف العملية مصافي شركةِ أرامكوْ في منطقتي جدةَ والجبيلِ بعشرِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3. واستهدافُ مواقعَ عسكريةٍ حساسةٍ في منطقتي خميسِ مشيطْ وجيزانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K وصاروخينِ بالستيينِ نوع بدر1.

وبين أن العملية استمرتِ من مساءِ أمسِ وحتى فجرِ يومِنا هذا الاثنين، مؤكداً تحقيقها أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأكدت القـوات المسلحة أن عملياتِها مستمرةٌ ومتصاعدةٌ “طالما استمرَّ العُدوانُ والحصارُ على بلدِنا”.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن القـوات المسلحة اليمنية

قال تعالى : (وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤئِكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ). صدق الله العظيم

رداً على تصعيدِ العدوانِ وحصارِه الظالمِ على بلدِنا نفذتْ قواتُنا المسلحةُ من خلال القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِ المسيرِ عمليةً هجوميةً مشتركةً ( عملية الثلاثين من شعبان) بسبعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً وصاروخا باليستيا استهدفت عمقَ العدوِّ السعوديِّ وكانت على النحو الآتي:

استهدافُ مصافيْ شركةِ أرامكوْ في منطقتي جدةَ والجبيلِ بعشرِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3.

استهدافُ مواقعَ عسكريةٍ حساسةٍ في منطقتي خميسِ مشيطْ وجيزانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K وصاروخينِ بالستيينِ نوع بدر1.

استمرتِ العمليةُ من مساءِ أمسِ وحتى فجرِ يومِنا هذا الاثنين، وقد حققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

هذا وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ أن عملياتِها مستمرةٌ ومتصاعدةٌ طالما استمرَّ العُدوانُ والحصارُ على بلدِنا.

عاش اليمنُ حرا عزيزا مستقلا

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة

صنعاء 30 شعبان 1442للهجرة

الموافق 12 أبريل 2021م