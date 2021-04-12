المشهد اليمني الأول

كشفت رادات الرصد الملاحي ، اليوم الاثنين ، توقفاً للرحلات الجوية في أجواء عددٍ من المدن السعودية على خلفية العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي والتي استهدفت مصافي تكرير النفط لشركة أرامكو بجدة وعددٍ من المواقع العسكرية السعودية بجيزان وخميس ومشيط بعددٍ من الطائرات المسيرة و الصواريخ البالستية .

ووفقا لمواقع الرصد الملاحي فقد توقفت حركة الملاحة الجوية في سماء عددٍ من المدن السعودية منها جدة ، وأبها ، والدمام ، والشرقية ، بالإضافة إلى مجمل المدن الجنوبية للمملكة .

ومن المتوقع أن يؤدي توقف حركة الملاحة إلى خسائر كبيرة في قطاع النقل الجوي السعودي ويفرض على المطارات السعودية غرامات كبيرة ما يضاعف المأزق السعودي لاسيما مع الخسائر الكبيرة في مجال الطاقة بفعل التضرر الكبير لعملاق النفط السعودي جراء عمليات صنعاء .

السعودية تخلي مواقعها الجنوبية من منظومات صاروخية وأجهزة رصد

كما أخلت السعودية اليوم الاثنين ،عدداً من مواقعها العسكرية بالحد الجنوبي للمملكة من منظومات الصواريخ وعددٍ من أجهزة الرصد والسيطرة التي شاركت بها في عدوانها على اليمن على وقع تعرض عددٍ منها للدمار بفعل عملية الـ30 من شعبان على مواقع عسكرية في جيزان وخميس مشيط .

و كشفت مصادر عن افراغ السعودية لعددٍ من المواقع العسكرية في الحد الجنوبي من صواريخ باتريوت و وأنظمة الثاد الصاروخية وأجهزت الرصد الراداري للمقذوفات بالإضافة إلى عددٍ من أجهزة السيطرة في مواقعها بجيزان وخميس مشيط .

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت اليوم الاثنين واحدة من أكبر عملياتها العسكرية في العمق السعودي طالت عدداً من المواقع العسكرية في الجنوب السعودي بجيزان و خميس مشيط بالإضافة إلى عملية وُصفت بالأكبر ضربت واحدة من أكبر مصافي النفط في مدينة جدة السعودية ما ادى لإخراجها عن السيطرة .