المشهد اليمني الأول

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن تنفيذ عملية الـ30 من شعبان العسكرية الواسعة لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التنابعة للجيش اليمني ولجانه الشعبية في العمق السعودي، والتي استهدفت منشآت لشركة النفط السعودية “أرامكو”.

وغيرت أسعار النفط اتجاهها بعد الإعلان عن الهجوم، حيث كانت في المنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، فقد صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.22% إلى 59.45 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “برنت” بنسبة 0.38% إلى 63.19 دولار للبرميل.