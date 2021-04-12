المشهد اليمني الأول

سير أبناء محافظة ريمة اليوم قافلة مالية وعينية تقدر ب 70 مليون ريال دعما للمرابطين من ابطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات.

وخلال تسيير قافلة الصمود التي تقدمها عضو مجلس الشورى حسن محمد طه ومسؤول أنصار الله بريمة زيد العزام وامين عام محلي ريمة حسن العمري ومدير عام مديرية بلاد الطعام جميل روبع وعدد من قيادة السلطة المحلية والاشرافية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية أكد أبناء محافظة ريمة مواصلة تقديم قوافل البذل والعطاء في سبيل الله للمجاهدين من ابطال الجيش واللجان.

وجدد أبناء ريمة خلال تسيير قافلة الصمود عهودهم بمواصلة تقديم قوافل الامداد بالمال والرجال حتى تحرير كل الأراضي المحتلة من قبل دول تحالف العدوان. وأشاد الحاضرون من ابناء ريمة بالجهود المبذولة من قبل أبناء المحافظة في تسيير مثل هذه القوافل ومواصلة الحشد والتعبئة العامة في كل المسارات.

ودعا الحاضرون الى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تطهير محافظة مأرب من خونة ومرتزقة الإصلاح وكل شبر من المحافظات المحتلة من قبل دول تحالف العدوان.