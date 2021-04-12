المشهد اليمني الأول

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن القراصنة الإلكترونيين سرقوا في العام الماضي 9.8 مليار روبل (ما يعادل 130 مليون دولار تقريباً) من مستخدمي المصارف الروسية.

وجاء في نشرة المصرف “عدد العمليات التي تمت دون موافقة المستخدم ازداد بـ34 بالمئة (773 ألفاً و8 عمليات في عام 2020 مقابل 576 ألفاً و897 عملية في 2019). حجم هذه العمليات ازداد بـ52.2 بالمئة وبلغ 9777.3 مليون روبل (ما يعادل 130 مليون دولار) (في عام 2019 بلغ 6425.8 مليون روبل (ما يعادل 88 مليون دولار)”.

ويطلق المركزي الروسي تسمية “عمليات الاحتيال الإلكتروني” على جميع المعاملات التي تتم دون موافقة العملاء باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.