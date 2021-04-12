المشهد اليمني الأول

استقبل محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم الاثنين ، 46 من المنشقين من صفوف المرتزقة، الذين عادوا إلى صف الوطن.

وتستمر انشقاقات العديد من الجنود بينهم قيادات من صفوف مرتزقة العدوان، ومن جميع الجبهات، لتلتحق بركاب حكومة صنعاء.

وأشار المحافظ البخيتي الى أن محاولات أبواق العدوان ومرتزقته قلب الحقائق وتضليل الرأي بالأكاذيب فشلت أمام وعي أبناء اليمن وتكشف الحقائق للعائدين إلى جادة الصواب وأكد الحرص على تقديم التسهيلات لكافة العائدين والمخدوعين سواء من خلال التنسيق المسبق أو عند وصولهم نقاط الجيش واللجان, داعياً بقية المغرر بهم للاستفادة من قرار العفو بالعودة إلى أسرهم ومناطقهم.

فيما أشاد العائدون، بتسهيلات الجهات ذات العلاقة لعودتهم ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أحرار اليمن في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين.. داعين بقية المغرر بهم إلى سرعة العودة إلى صف الوطن. حضر الاستقبال عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وشخصيات إجتماعية ومسؤول غرفة استقبال العائدين أسامة الضوراني.