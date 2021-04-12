المشهد اليمني الأول

هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وعلق الرئيس المشاط عن استمرار الحصار الأمريكي السعودي الخانق والعدوان على شعبنا للعام السابع يثبت للعالم أن دول العدوان وعلى رأسها أمريكا متجردون عن كل القيم الإنسانية، وقال :حديثهم عن السلام مع استمرار عدوانهم وحصارهم ليس إلا ذراً للرماد على العيون للتغطية على جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني.

وأكد الرئيس المشاط أن شعبنا اليمني العظيم سيواصل السير مستعيناً بالله في مواجهة العدوان دفاعا عن حريته وكرامته وسيادته، وأنه يجب علينا أن نحيي قيم التراحم والتكافل والتعاون والاهتمام بالأسر الضعيفة، كما نعبر عن أسفنا العميق وألمنا الكبير جراء ما يعانيه الآلاف من المغتربين اليمنيين وأطفالهم ونسائهم من احتجاز وإهانة في منفذ الوديعة من قبل النظام السعودي الظالم.

وأضاف الرئيس المشاط أن أدوات العدوان ليسوا جديرين بتحمل المسؤولية وغير أمناء على حياة الناس وأموالهم وأحوالهم. كما أكد تمسك الشعب اليمني بحقه في الدفاع عن النفس ومواصلة التصدي للعدوان والحصار بجميع الوسائل المتاحة والمشروعة، وأن أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر وعلى دول العدوان أن تغادر لغة الحرب وتجنح للسلام.

كما أكد تمسك شعبنا اليمني بمواقفه المبدئية والإيمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإدانتنا لكل أشكال العمالة والتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، وأكد تمسكنا بالأخوة الإسلامية مع أبناء أمتنا هو موقف مبدئي لا يمكن التخلي عنه ولا المقايضة به.