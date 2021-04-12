المشهد اليمني الأول

كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن استكمال المختصين بالوزارة إنتاج وتجهيز نظام آلي للمعلومات الأمنية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة “سبأ” أن المختصين بالوزارة تمكنوا من استكمال إنتاج وتجهيز نظام آلي للمعلومات الأمنية بوزارة الداخلية، مؤكدا أنه من أحدث وأكبر أنظمة المعلومات في المنطقة.

وقال المصدر إن “وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي يولي جانب المعلومات والنظم والأتمتة والأمن التقني والكاميرات الأمنية والأمن السيبراني والعديد من مشاريع التقنيات الأمنية اهتماما كبيرا منذ توليه قيادة الوزارة”.

ولفت المصدر إلى أن النظام يمتلك بنية تحتية معلوماتية كبيرة وسيحقق نقلة نوعية في العمل الأمني لاسيما أنه سيوفر آلية سلسة وسريعة لتداول المعلومات الأمنية بين مختلف الوحدات التابعة للوزارة، ما يمكنها من ضبط الجريمة والحد منها بشكل فعّال وسريع.

وذكر المصدر، أن النظام سيسهم في حل العديد من الإشكالات التي تظهر في ميادين العمل الأمني، مؤكدا أن النظام أصبح قيد الخدمة.