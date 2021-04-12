المشهد اليمني الأول

يعم الغضب أوساط المواطنين والشارع السعودي إزاء الارتفاع المتكرر لأسعار البنزين في المملكة.

وأثار الرفع المتكرر لأسعار البنزين سخطا واسعا لدى المواطنين الذين طالبوا بوضع حد لهذا الأمر.

وغرد السعوديون عبر هاشتاغ “خفضوا البنزين” وسط دعوات لوقف السياسات الحكومية المتخبطة.

واعتبر مغردون إنفاق آل سعود المليارات على الخارج، مقابل رفع الأسعار على المواطنين وفرض ضرائب عليهم، ينذر بمستقبل “غامض”.

ونشر ناشطون صورا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قائلين إن المواطن في عهده كان يعيش بنعيم أكثر مما هو عليه الآن.

ورفعت السعودية سعر بنزين 91 إلى 1.99 ريال سعودي للتر الواحد، بعدما كان في العام الماضي عند 1.55 ريال للتر

ورفعت بنزين 95 إلى 2.13 ريال للتر بعدما كان في العام الماضي عند 2.11 ريال للتر.

وبات ارتفاع أسعار البنزين حديث الشارع السعودي بعدما كانت أسعار النفط أغلقت منخفضة ي

وم الجمعة وفقدت نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع في ظل ارتفاع الإنتاج وتجدد إغلاقات كوفيد-19 في بعض الدول

ما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وكتب د. عبد الله العودة: عصابة استولت على كل مقدرات البلد وأمواله واستخدمت كل قوة الدولة للقمع وخلق ذباب إلكتروني ودفعت ملايين مملينة .

واستعانت بمرتزقة من كافة أنحاء المعمورة.. ومع ذلك تفشل كل مرة أمام شعب يثبت كل مرة أنه بأدوات بسيطة أكبر من الذباب ومن ذبّبهم! المستقبل للناس! لا للمنشار نجارة .. #خفضوا_البنزين

وأشاد ْAwad بمناقب الملك السعودي الراحل: افتتح في كل مدينة جامعة أنشأ المستشفيات والمطارات حسن البنيهة التحتية.

وقال: وضع ضمان لكل بيت رفع رواتب الموظفين، خفض أسعار الكهرباء والبنزين، مشى للعاطلين رواتب شهريه وتوفى والخزينة فيها أكثر من ترليونين رحم الله حبيب الشعب

#خفضوا_البنزين

وعلق د. ذيب بن عماش: ما المبرر لرفع السعر؟ حينما ينخفض سعر النفط يرتفع البنزين وحينما يرتفع سعر النفط يرتفع البنزين أيضاً، إذاً ليس للرفع علاقه في سعر النفط

وقال: المبرر أن هناك أزمة اقتصادية بسبب العبث المالي ويراد تغطية ذلك من جيب_المواطن، هل في القيادة عاقل يسمع صوت الشعب في تاق #خفضوا_البنزين.

وفي يوليو 2020 عم الغضب الشارع السعودي إزاء تطبيق قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.

ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.

وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير.

وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.