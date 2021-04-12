المشهد اليمني الأول

أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، الإثنين، أن ايران هي العدو اللدود لـ “إسرائيل” ولن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، داعيا إلى منعها من ذلك.

وقال “نتنياهو”، إن “إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي، ولن أسمح لها بتطوير سلاح نووي للقضاء على إسرائيل”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الأمريكي “لويد أوستن”، أن “إيران لا تزال تهددنا، ولم تتوقف أبدا عن جهودها في تطوير السلاح النووي”.

من جانبه، تعهد “أوستن” بضمان أمن “إسرائيل”، وتفوقها العسكري في المنطقة.

ويزور وزير الحرب الأمريكي، تل أبيب، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة “جو بايدن” التي أثار سعيها لإحياء المفاوضات مع إيران قلق حكومة “نتنياهو”.