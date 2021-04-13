المشهد اليمني الأول

روّج حاخام صهيوني لنفسه بأنه سيصبح الحاخام الأول لليهود في السعودية قريبا.

ونقلت صحيفة “مكور ريشون” عن الحاخـام يعقوب يسرائيل هرتسوغ، قوله إن السعودية فيها جالية يهودية كبيرة (جلهم من اليهود الأمريكيين في القوات المتواجدة بالمملكة).

وفي مقال له بالصحيفة ترجمته “عربي21″، قال الكاتب تسفيكا كلاين، إن “السعودية شهدت تواجد جالية يهودية قديمة، ويعتزم الحاخام يعقوب هرتسوغ، الذي يعيش في القدس المحتلة، أن يكون الحـاخام الرئيسي لمملكة بن سعود

وأضاف أن “السعودية أكبر دولة في الجزيرة، وسكانها 35 مليونا، تعتبر موطنا لمئات اليهود، وغالبيتهم جنود من الجيش الأمريكي المتمركز في المملكة، ودبلوماسيون في السفارات الأجنبية، ورجال أعمال يهود من جميع أنحاء العالم ممن هاجروا هناك في السنوات الأخيرة، في أعقاب اتجاه الانفتاح على العالم الغربي، وإنشاء فروع لشركاتهم العالمية الكبيرة في البلاد”.

وأوضح أن “الحاخـام يعقوب يسرائيل هرتسوغ، 44 عامًا، متزوج وأب لسبعة أطفال، من سكان حي رمات شلومو في القدس المحتلة، نشأ في مؤسسات دينية صهيونية، وحصل على شهادة حاخامية من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، وعندما سُئل عن دوره في المملكة، البلد الذي زاره كثيرًا على مر السنين، وصف نفسه بأنه حـاخامها الرئيسي، وأن مسؤولي المملكة يعرفونني على هذا النحو”.