المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ان هنالك تقارير تتحدث عن استهداف سفينة مملوكة لشركة اسرائيلية بصاروخ أو طائرة مسيرة مقابل السواحل الاماراتية، وذلك في أول تعليق اسرائيلي على الاستهداف.

من جهتها أشارت جروزالم بوست بأن الاستهداف جاء بعد العمل التخريبي الذي حصل في منشأة نطنز النووية الايرانية، وزعمت بأن إيران هاجمت سفينة إسرائيلية أخرى في بحر عمان قبل بضعة أسابيع.

كما قالت هاآرتس بأن المسؤولين الامنيين الاسرائيليين حذروا مؤخرا من تبعات مهاجمة أهداف ايرانية على الكيان الاسرائيلي.

لكن صحيفة تایمز اوف اسرائيل نقلت عن مصادر امنية اسرائيلية زعمها ان “حادثة سفينة (هايبيرون ري) التابعة لشركة pcc الإسرائيلية نتجت عن استهداف صاروخي من قبل ايران”.