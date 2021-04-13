المشهد اليمني الأول

أعلنت مؤسسة بنيان التنموية بدء توزيع الوجبة الرمضانية ضمن برنامج إطعام الخيري للعام الرابع على التوالي.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان محمد المداني، أن الوجبة الرمضانية لهذا العام ستصل لقرابة ربع مليون مستفيد في 11 مديرية بالعاصمة صنعاء والمحافظة عبر آلية توزيع منظمة ومدروسة.

وأشار إلى أن مشروع الوجبة الرمضانية يستهدف إيصال 600 ألف وجبة غذائية لأكثر فئات المجتمع احتياجا ويعمل على توسعة أنشطته خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وأضاف: تنتشر 161 نقطة توزيع مركزية وفرعية تابعة لبرنامج إطعام تعمل على إيصال الوجبة الرمضانية وأكياس الخبز بشكل مباشر لمحتاجيها في مديريات العاصمة وسنحان.

وبين أن 6 أفران خيرية منها أفران آلية تابعة للبرنامج تعمل على إيصال أكياس الخبز لمحتاجيها عبر 171 نقطة توزيع في 4 محافظات طوال أيام العام وستكثف جهودها خلال الشهر الكريم، كما يعمل في برنامج إطعام قرابة 1075 متطوع بينهم جرحى الحرب من مختلف المديريات المستهدفة.

ولفت إلى أن المشروع يستفيد في وجبته الرمضانية من المنتجات الزراعية المحلية من خلال شراء 10% من ألبان الوجبة من المنتج اليمني الطبيعي.. كما يشمل التوسع هذا العام إضافة 2800 أسرة فقيرة من أسر الشهداء والجرحى.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان إن الهيئة العامة للزكاة ستساهم في برنامج إطعام بمبلغ 100 مليون ريال ونعمل على دعم ورعاية عشرات المشاريع الخيرية المماثلة.