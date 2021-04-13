المشهد اليمني الأول

ذكرت مصادر لوكالة يونيوز أنه تم استهداف سفينة “إسرائيلية” بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي. وبحسب مصادر الوكالة فإن السفينة المستهدفة قبالة سواحل الإمارات هي سـفينة “هايبيرون” التابعة لشركة “pcc الإسرائيلية”.

وقالت المصادر إن السـفينة “الإسرائيلية” المستهدفة كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت. وأضافت أن السـفينة المستهدفة هي سفـينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات.

ويأتي استهداف السـفينة “الإسرائيلية” في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الكيان الإسرائيلي ضالع في حادثة منشأة نطنز النووية الإيرانية الذي وقع فجر الأحد الماضي.

في حين أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء، بأن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية.