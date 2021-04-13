المشهد اليمني الأول

قامت قوات الاحتلال الأمريكي بنقل العشرات من عناصر تنظيم “داعش” التكفيري من السجون التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في محافظة الحسكة إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن طائرتين مروحيتين مخصصتين لنقل الأفراد لقوات الاحتـلال الأمريكي ترافقهما مروحية نوع “أباتشي” نقلت 60 إ تكفيريا من تظيم “داعش” إلى حقل العمر النفطي من سجون مدينة الحسكة بالتنسيق مع ميليشيا “قسد”.

وأشارت المصادر إلى أن نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي لدمجهم فيما يسمى “جيش العشائر” الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي “أحمد الخبيل” الملقب بـ “أبو خولة”.