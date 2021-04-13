المشهد اليمني الأول

أعلنت مصادر إعلامية لبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار أطلقت في المستوطنات الصهيونية القريبة من الحدود اللبنانية.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية عن المصادر قولها: إن صافرات الإنذار انطلقت عند الثامنة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، على أن يتم إطلاقها مرة ثانية لمدة دقيقتين عند الساعة 11 من ظهر غد الأربعاء بمناسبة ما يسمى بـ”ذكرى الجنود الإسرائيليين الذي سقطوا في الحروب وضحايا العمليات العدائية”.

ويشار إلى أن صفارات الإنذار تطلق في الأراضي المحتلة في يوم 8 أبريل من كل عام بمناسبة ذكرى ما يسمى يوم “الكارثة والبطولة إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي لقوا حتفهم في أعوام الهولوكوست”.

ويذكر أن دوي صفارات الإنذار بهذه المناسبة يستمر لدقيقتين، تتوقف فيها مظاهر الحياة بما في ذلك حركة السيارات والمارة، ويتوقف العمل في المؤسسات والشركات وقواعد الجيش.