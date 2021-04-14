المشهد اليمني الأول

وجه قيادي عسكرري بارز في المخابرات السعودية، اليوم الثلاثاء ، اتهامات مباشرة لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالتنسيق مع صنعاء في حالة تبرير تؤكد فشل السعودية في إدارة حربها في مأرب وعدد آخر من المحافظات .

وقال العميد حسن الشهري : إن حزب الإصلاح تحالف مع صنعاء في مأرب وهذا التحالف يهدف لاسقاط المحافظة .

وفي مقابلة مع قناة سعودية أكد الشهري أن تحالف الإصلاح وصنعاء حد ادعائه يهدف لاسقاط عددٍ من المحافظات اليمنية منها محافظة عدن وعددٍ آخر من محافظات الجنوب اليمني .

وتأتي هذه التصريحات في محاولة لمواراة الاخفاق السعودي في حربه على اليمن التي دخلت عامها السابع وتسببت بمعاناة الملايين من السكان وتسبق اعترافه بالهزيمة حد قول متابعين .