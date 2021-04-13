المشهد اليمني الأول

انطلقت بمحافظة عمران اليوم ،منافسات الدوري الرمضاني السنوي لكره القدم على كأس الرئيس الشهيد الصماد.

يشارك في البطولة التي تنظمها في شهر اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بالتعاون مكتب الشباب بالمحافظة 18 فريقا يمثلون مختلف مديريات المحافظة بنظام خروج المغلوب.

وافتتحت منافسات البطولة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى جمعت الأولى فريقي الصقر وجبل يزيد إنتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، سجل هدف الأول محمد الرقي، في حين أحرز لاعب جبل يزيد إسماعيل الزيلعي هدف التعديل، فيما لعب في المباراة الثانية فريق الفجر مع الهلال انتهت لمصلحة الفجر بهدفين لهدف.

أحرز هدفي فريق الفجر لاعبه عبد الرحمن الصعر، فيما سجل هدف الهلال الوحيد لاعبه صالح الشبطي.