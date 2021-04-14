المشهد اليمني الأول

زامل شعب حكمة وإيمان

كلمات عبدالسلام المتميز

أداء| عيسى الليث

شعبنا شعب الِايمان

منهجه نهج قرآن

في جهاده والاحسان

شعب حكمة وإيمان

بالإبا والثقافة

والنقا والنظافة

نقتلع كل آفة

شعب حكمة وإيمان

في الوغى قوم شجعان

في السكن أطهر انسان

كفو في كل ميدان

شعب حكمة وإيمان

بايواصل جهاده

باينظف بلاده

كلها هي عبادة

شعب حكمة وإيمان

يجرف أهل العمالة

والأذى والجهالة

كل ما هو حثالة

يكنسه شعب الِايمان

من منظور قرآني

بانصون ارضنا برموش الاجفاني

من دنس لِاحتلال ورجس شيطاني

(من هدى الله)

شعبي حمر الاعياني

مثل ما صنّع القاصف وبركاني

بالإخا نقهر أصعب وضع إنساني

(من هدى الله)

ياربعي ويااخواني

تزكية للنفوس بعون رباني

من جميع الذنوب وكل الادراني

(من هدى الله)

صبر وعزم واحساني

ندعس انف الحصار وحلف عدواني

حلف صهيوني امريكي بريطاني

(من هدى الله)

شعبي قوم شجعاني

شعب مقدام صامد حر متفاني

هَبّ تطهير وجداني وميداني.

(من هدى الله)

ابوجبريل ناداني

ألف لبيه قايد حر قرآني

لو سقيت الثرى من دم شرياني

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