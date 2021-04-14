المشهد اليمني الأول

أخفق بايرن ميونخ في مواصلة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية.

وسجل المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز اليتيم للفريق الألماني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على ضيفه بايرن ميونخ بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب “أليانز أرينا”، في مدينة ميونخ، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي “للتشامبيونز ليغ”، ويجرد العملاق البافاري من اللقب.