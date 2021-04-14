المشهد اليمني الأول

رصد ناشطون حدوث ظاهرة عجيبة ونادرة تزامنت مع سقوط الامطار في اول ايام رمضان المبارك.

واكد الناشطون معززين بالصور مشاهدة تكون ‏اعصار قمعي أو ما يسمى “تورنادو صغير” عادة ما يتشكل في البحار والمحيطات وذلك في منطقة بني مطر وتحديدا خلف جبل عيبان جنوب غرب العاصمة صنعاء.

وتزامن هذا الاعصار القمعي مع تواجد ‏سحابة رعدية امطرت على جبال حدة الممتدة إلى الأطراف الجنوبية الغربية من العاصمة ‎صنعاء وانتشار سحب اخرى منخفضة داخل المدينة العاصمة.

ولم يعرف بعد اثر هذه الظاهرة وتزامن حدوثها الا ان اجداد قدامى يؤكدون انها ظاهرة تسمى رياح اللقاح بالنسبة للسحب وهي مناسبة لهطول المطر وعادة ما تحدث هذه الايام وتبشر بخير وفير.

و‏تساقطت زخات البرد مع امطار غزيرة قرب قرية سنع جنوب غرب العاصمة ‎صنعاء. ونزلت ‏سيول خفيفة بمنطقة حدة رافقها أجواء مشمسة على جبل نقم شرق المدينة. وسقطت ‏أمطار الخير والبركة في العاصمة ‎صنعاء في أول أيام شهر رمضان المبارك 1442 هـ الموافق 13 ابريل 2021م.