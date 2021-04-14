المشهد اليمني الأول

قالت مصادر اعلامية في عدن ان ٥٠يمنيا غرقوا في البحر الفاصل بين اليمن وجيوبتي. وبحسب السلطات الجيبوتية فانه وفي ليلة 11 إلى 12 أبريل 2021 ، تحطم قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين من اليمن قبالة شاطئ جيبوتي ، في مياه شمال جمهورية جيبوتي.

وتمركز خفر السواحل الجيبوتي في مركز خور أنغار للمراقبة الساحلية واوجهوا القارب المقلوب والمهاجرين في محنة في البحر. وتم تعزيزهم بوحدات من إدارة البحث والإنقاذ تضم عدة زوارق دورية وفرق التدخل السريع التي تمكنت من مساعدة ضحايا غرق السفينة بسرعة.

ووفقا للمعلومات الأولى المتوفرة ، عانى القارب الذي كان على متنه حوالي 60 مهاجرا من ظروف سيئة في البحر بسبب الرياح. جاءت النتائج التي سجلها خفر السواحل الجيبوتي في منتصف نهار 12 أبريل 2021 كالتالي: – 12 ناجية (بمن فيهم امرأة حامل وفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات) – 35 قتيلا تم انتشال جثثهم ودفنها (08 نساء بالغات و 14 رجلا و 06 صبيا و 07 فتيات) تم العثور على خمسة عشر (15) جثة أخرى من الغرفى في البحر وجارٍ انتشالهم. وبذلك يصل مجموع الضحايا إلى خمسين (50) فردًا.

ولا تزال عمليات البحث النشطة للعثور على ناجين أو رفات المفقودين جارية في البحر وعلى السواحل المتاخمة لمسرح المأساة. وأسند التحقيق إلى لواء البحوث والتحقيقات والشؤون القضائية بخفر السواحل الجيبوتي.