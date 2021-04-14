المشهد اليمني الأول

ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة لشؤون القبائل الشيخ حنين قطينة الجهود المبذولة لحل قضايا الثارات بما يسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

جرى خلال اللقاء، التطرق إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية دور قبائل اليمن والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في حل القضايا ورفد المرابطين في الجبهات حتى تحقيق النصر.

وأشار إلى أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع خاصة في الشهر الفضيل الذي يتطلب من الجميع مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار.