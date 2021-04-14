بالفيديو.. مشاهد مسربة لإحتراق أرامكو السعودية من قصف الصورايخ والمسيرات اليمنية

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المشهد اليمني الأول

مشاهد جديدة لقصف الصورايخ والمسيرات اليمنية لشركة أرامـكو السعودية

مشاهد قصف أرامكو

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