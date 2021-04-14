بالفيديو.. مشاهد مسربة لإحتراق أرامكو السعودية من قصف الصورايخ والمسيرات اليمنية

أعلن مغردون سعوديون، فجر اليوم الخميس عن سماع دوي انفجار في جيزان السعودية نتيجة قصف طائرة مسيرة. وأعلنت وسائل إعلام التابعة للتحالف عن اعتراض وتدمير...