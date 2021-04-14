المشهد اليمني الأول

تم اليوم الأربعاء، تشييع جثمان الشهيد هيثم علي يحيى العاضي بمدينة حجة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في معركة الدفاع عن الوطن.

وأثناء التشييع أشاد وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي ببطولات الشهيد وتضحياته في مواجهة قوى الغزو والاحتلال والمرتزقة.. مشيراً إلى أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً لكنها ستجرف عروش وقوى الاستكبار.

وأكد المشيعون الجهوزية لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد وتقديم المزيد من التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. وقد ووري جثمان الشهيد الثرى بروضة الشهداء في بالصيح بعد الصلاة عليه في جامع حورة.