المشهد اليمني الأول

ذكرت تقارير اعلامية الليلة، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق. وقال موقع RT الروسي أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية أطلق صافرات الإنذار.

وأشار الموقع إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي و بأن حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي توقفت، موضحا أن معظم الطرق المؤدية إليه قد إغلاقها. وأفاد الموقع بأن مروحيات أمريكية حلقت في سماء أربيل على خلفية القصف الصاروخي الذي طال المطار الدولي.

هذا، وانتشرت فرق مكافحة المتفجرات في مطار أربيل الدولي الذي يضم جناحين الأول خاص بالرحلات الجوية المدنية والثاني خاص بقوات التحالف الدولي والقطعات العسكرية الأمريكية.