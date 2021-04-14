المشهد اليمني الأول

أعلنت الولايات المتحدة مع شركائها بحلف شمال الأطلسي أنهم سيبدؤون انسحابا مشتركا وتدريجيا من أفغانستان في الأول من مايو/أيار المقبل، وحذروا طالبان من مهاجمة القوات أثناء انسحابها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها بلاده، معلنا بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من الأول من مايو/أيار المقبل بشكل تدريجي على أن يكتمل الانسحاب قبل ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وكذلك أعلن حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) اليوم أن الحلفاء وافقوا على البدء بسحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار القادم.

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب متلفز اليوم الأربعاء “حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة” و”إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن”. وتابع “الولايات المتحدة ستبدأ انسحابها النهائي.. في الأول من مايو/أيار هذا العام. لن ننفذ خروجا متعجلا. سنقوم بذلك بشكل مسؤول وآمن وبالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الذين لديهم الآن قوات أكثر منا في أفغانستان”.

وقال بايدن في حيثيات قراره إن الإبقاء على القوات الأمريكية في مكان واحد أمرٌ غير منطقي في ظل انتشار التهديدات حول العالم. وأشار إلى أنه رابع رئيس أميركي يشهد وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وقال إنه لن ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس، كما ذكر أن الجدل بأن الوقت لم يحن بعد وقت انسحابها من أفغانستان هو “ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”.

ولفت إلى أنه تشاور مع الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بشأن هذا القرار. وكان بوش قد شن هذه الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.