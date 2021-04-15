تصعيد غير مسبق وبالفيديو.. استهداف معسكرا تركيا وأخرا أمريكيا في العراق واحتراق كبير بالمعسكر وأنباء عن قتلى وجرحى

المشهد اليمني الأول

تصعيد غير مسبق وبالفيديو.. استهداف معسكرا تركيا وأخرا أمريكيا في العراق وأنباء عن قتلى وجرحى

أفادت مصادر عراقية مساء يوم الأربعاء، بأن معسكرا تابعا للقوات التركية تعرض للقصف شمالي البلاد. وذكر المصدر نقلا عن مصادر تركية، أن “قصفا استهدف معسكرا في محافظة نينوى”.

وأفاد مصدر أمني باستهداف المعسكر التركي في نينوى بصاروخين وقال إن صاورخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، مشيرا إلى أن أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن.

وأضاف أن الصاروخ الثاني سقط في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مبينا أن مصدر القصف ما زال مجهولا.

وفي وقت سابق

أفادت مصادر عراقيةا بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق. وأضاف أن دوي انفجار سمع في أربيل، وأن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أنه تم قصف مركز لقوات الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل بطائرة مسيرة وأنباء عن وقوع إصابات.

في حين أعلنت ‏وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي في هجوم بالصواريخ على قاعدة بعشيقة العسكرية التركية شمالي ‎العراق.

وتبنت المقاومة الإسلامية “أصحاب الكهف” عملية استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي المحتل في محافظة بابل في العراق.