المشهد اليمني الأول

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها بصدد دراسة عرض قرار اليابان حول صرف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر على محكمة دولية.

وكانت الحكومة اليابانية قررت أمس البدء بإطلاق كميات هائلة من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما التي تعرضت لأضرار إلى المحيط الهادئ في غضون عامين وسط معارضة قوية من الصيادين المحليين والسكان لآثارها الخطيرة على البيئة والصحة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن كانغ مين سوك المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن ” الرئيس مون جيه ان وجه المسؤولين في اجتماع اليوم إلى بحث سبل إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار”.

واحتجت كوريا الجنوبية بقوة على قرار طوكيو واستدعت كويتشي آيبوشي سفير اليابان لديها وعقدت اجتماعاً طارئاً لتحديد كيفية ردها.

وكانت الصين أعربت أيضاً أمس عن قلقها العميق إزاء قرار اليابان مشيرة إلى تقرير مراجعة أعده فريق خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلص إلى أنه إذا تم تصريف المياه العادمة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما في المياه فإنها ستحمل آثاراً ضارة على البيئة البحرية وصحة السكان في البلدان المجاورة.