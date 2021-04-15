المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب اليوم الخميس، عن احتدام المواجهات الشرسة بين الجيش واللجان الشعبية، ومرتزقة العدوان، في عدة جبهات في مأرب.

وأكدت المصادر عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية مواقع جديدة كانت تحت سيطرة مرتزقة العدوان، وقالت المصادر أن من هذه المواقع “دش الخشب” بجبهة شمال غرب مدينة مأرب.

في حين أفادت مصادر، عن نجاح الجيش واللجان الشعبية، بمحاصرة مجموعة من قوات مرتزقة العدوان، شرقي جبهة العلم بـمـأرب، وافشال محاولة المرتزقة فك الحصار.

باليستي مأرب

على ذات السياق، أفادت مصادر، عن سماع دوي انفجار كبير بمعسكر صحن الحن، الواقع تحت سيطرة مرتزقة العدوان، مايشير الى استهداف الجيش واللجان الشعبية، لجماعات من مرتزقة العدوان بصاروخ باليستي، والذي يشير الى استهداف تجمع لقيادات المرتزقة.

هذا، وكان تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء مأرب تزامنا مع اشتداد المعارك غربي المدينه، كما حدث وأن القى طيران العدوان بالونات حراريه في سماء صحن الجن.

صرعي مرتزق العدوان بمأرب

وخسائر كبيرة تلقاها مرتزقة العدوان اليوم، اثر المواجهات العنيفة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان بمأرب، بينهم قيادات خلال الساعات الماضية عرف منهم:-

ـ المرتزق العقيد/عبدالعزيز محمدالعرمزه

ـ المرتزق الرائد/فايز محمد علي بهرم

ـ المرتزق النقيب/باسم عبده بهرم

ـ المرتزق النقيب/حمير حسين صالح العذري

– المرتزق الملازم1/عمار عبدالكريم أحمد كوكبة

ـ المرتزق الملازم1/محمد صالح محمد الخالدي

ـ المرتزق الملازم2/مختار غالب الروقي

ـ المرتزق الملازم2/معاذ علي شريجه

– المرتزق ابراهيم الزيادي

ـ المرتزق اسماعيل الصلوي

– المرتزق اسيد الشميري

ـ المرتزق بلال الخليدي

ـ المرتزق خليل فيصل عبدة قايد

ـ المرتزق سالم صالح الشبيه

ـ المرتزق سعيد علي احمد علي مهذل

ـ المرتزق شهاب النظامي

ـ المرتزق زكريا الشرعبي

ـ المرتزق صديق عبده قائد راجح

ـ المرتزق ضياء النجار

ـ المرتزق فارس الفقية

ـ المرتزق فؤاد صالح الحميري

ـالمرتزق محمد عبدالله موسى

ـ المرتزق محمد عثمان احمد

ـ المرتزق مسعد عبدالله القاضي

ـ المرتزق معين صالح الفقيه

ـ المرتزق ناجي فهد صالح العراده

ـ المرتزق هاني محمد الشرعبي

ـ المرتزق وائل عبدالله الشميري