المشهد اليمني الأول

أعلن مغردون سعوديون، فجر اليوم الخميس عن سماع دوي انفجار في جيزان السعودية نتيجة قصف طائرة مسيرة.

وأعلنت وسائل إعلام التابعة للتحالف عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه المملكة حتى اللحظة.

كما أعلنت وكالة واس التابعة لتحالف العدوان بعد اعتراض المسيرات المفخخة، عن إعتراض صاروخ باليستي أطلق تجاه جيزان.

وتداول ناشطون بتويتر مشاهد لاحتراق كبير في جيزان، نتج عن استهداف القوة الصاروخية والطيران المسير اليوم.

الفيديو أظهر نيران تلتهم منشأت السعودية العسكرية بعد تعرضها لقصف عنيف من القوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير.