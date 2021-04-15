المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي بجيزان.

وقال العميد يحيى سريع: نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة ب 11 صاروخاً وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافاً حساسة في جيزان.

وأضاف العميد سريع: تم استهداف شركة أرامكو وأهدافاً أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو.

وأكد العميد سريع: تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 و يقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة. وأضاف يأتي هذا الاستهداف رداً على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس في صعدة.

ووعد العميد سريع النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا.