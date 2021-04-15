المشهد اليمني الأول

وجه عضو المجلس السياسي الاعلى، محمد الحوثي، الخميس، رسالة لأعضاء مجلس الامن فقط قبل ساعات على عقدهم جلسة خاصة باليمن.

وانتقد محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي محابة المجلس لما وصفها بدول “العدوان السعودي –الامريكي –البريطاني“، مطالبا اعضاء المجلس بالتركيز على انهاء اسواء كارثة انسانية في العصر الحديث بدلا من توزيع الشكر و الامتنان لدول مشاركة في الحرب على اليمن منذ 7 سنوات وعلى اشياء لم تقدمها اصلا.

واشار الحوثي إلى أن المجلس اعتاد على تقديم الشكر لدول التحالف وسيقدم هذه المرة بحجة السماح بدخول المشتقات النفطية متناسيا حصار هذه الدول، مشيرا إلى ان اي اجتماع لا ينهي الازمة فهو غير مجدي. ويتوقع ان يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسة خاصة باليمن وسيقدم المبعوث الأممي احاطة الى المجلس.