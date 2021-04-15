المشهد اليمني الأول

يتجوع الشعب السعودي الفقر والحرمان في ظل قيادة طائشة تنفق أموال المملكة على مشاريع وهمية وأخرى بهدف الفساد والانحلال.

وفي خطوة غير غريبة على الهيئة العامة للترفيه السعودية، أنفقت الأخيرة ملايين الدولارات على برنامج ساخر في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الغلاء والضرائب.

ولتحقيق رغبات رئيس الهيئة تركي آل الشيخ الطفولية ينفق ملايين الدولارات على فرق أجنبية من خارج المملكة لتنفيذ برنامج “رامز عقله طار”.

البرنامج لا يعود بفائدة على السعودية ولا على الشعب سوى أنه يساهم في نشر التصرفات والألفاظ السيئة داخل المجتمع وهو ما يتوافق مع برنامج هيئة الترفيه

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية أنها قامت برعاية برنامج “رامز عقله طار”، الذى يقدمه الممثل المصري “رامز جلال”، على قنوات “MBC” خلال شهر رمضان.

وذكرت الهيئة في بيانها أن “حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف”.

وحل المطرب “أحمد سعد” ضيف أولى حلقات البرنامج، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن “موسم الرياض”.

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الممثل السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة إلى أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص.

وأشارت إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

وشارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

وأثار “رامز جلال” انتقادات حادة العام الماضي بسبب برنامجه “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه على شاشة “mbc مصر”، حيث اتهم بـ”السادية”.

لكن محكمة القضاء الإداري في مصر، رفضت الدعاوى المطالبة بوقف عرض البرنامج.

وقدم “رامز” خلال السنوات الماضية، عددا من برامج المقالب التي تشابهت في المضمون، واختلفت في العناوين.

ومنها “رامز واكل الجو” و”رامز بيلعب بالنار” و”رامز قرش البحر” و”رامز عنخ آمون” و”رامز ثعلب الصحراء” و”رامز قلب الأسد” و”رامز تحت الأرض”.

كما تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عددا من مسلسلات رمضان ومحرك البحث “غوغل”، بعد أن جاء ذكر اسمه في الحلقة الأولى من مسلسلين.

جاء ذكر تركي آل الشيخ، في مسلسل “ستديو 21″ الذي يعرض على شاشة قنوات MBC، ويقدم عدداً من الاسكتشات الكوميدية ويستعرض أحداثه داخل الاستديو ومكاتب قناة فضائية في قوالب كوميدية.

وقلد الفنان خالد فراج شخصية تركي آل الشيخ في أكثر من مقلب وتصدر اسمه الترند السعودي فور ظهور هذه اللقطات

وعلق آل الشيخ على حسابه فى تويتر ساخراً :”حبيبي خالد الفراج.. حنوحش بعض”.

المرة الثانية لظهور آل الشيخ جاءت في مسلسل “ملوك الجدعنة” في حوار بين نجمي المسلسل يوسف شعبان وعمرو سعد.

الحوار بين بطلي العمل جاء حول افتتاح مشروع وعدم توافر الأموال اللازمة لذلك ليرد عليه يوسف شعبان:”فاكر نفسك تركي آل الشيخ”

ليكون الحوار بينهما أنه لن يشتري نادي ألميريا الإسباني بهذا المشروع في ظل الظروف المادية بينهما.