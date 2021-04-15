المشهد اليمني الأول

بعث سبعون مشرعاً أمريكياً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على ضرورة الضغط على السعودية لإيقاف حربها على اليمن ، وهي الحرب التي دخلت عامها السابع متسببة في أسوأ أزمة انسانية في التاريخ الحديث.

وتضمنت الرسالة التي قدمها النائبان تيد دوتش، و جو ويلسون، دعوة عاجلة لبايدن للضغط بقصد انهاء الحرب السعودية على اليمن.

وأوضحت الرسالة أن الوضع الانساني العاجل في اليمن يتطلب دخول المحروقات والمواد الغذائية والطبية إلى اليمنيين وأن تجاهل بايدن للوضع السيء في اليمن يسهم في مفاقمة أزمة انسانية هي الأسوأ حد قول الرسالة.

الجدير بالذكر أن الحرب السعودية والحصار المفروض من تحالفها ساهم في خلق أسوأ أزمة في العصر الحديث حد قول منظمات دولية معنية برصد آثار الحرب السعودية على اليمن.

وتعليقاً على ذلك كتب، اليوم الخميس ، القيادي في حركة أنصار الله وعضو المكتب السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قائلاً : كتب أعضاء مجلس النواب الامريكي في بيان: إن التدخل والتأخير والحظر التام للبضائع التجارية والمساعدات الإنسانية التي يتم شحنها إلى موانئ اليمن هو سبب رئيسي لتضخم الأسعار وانعدام الأمن الغذائي والانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات العامة في اليمن.